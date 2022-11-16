دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39900 و40000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39800 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.