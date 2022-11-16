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لبنان
جرحى بالقرب من مقهى في الميناء... إمرأة فقدت السيطرة على سيارتها!
Lebanon 24
16-11-2022
|
13:30
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فقدت إمرأة السيطرة على سيارتها الرباعية الدفع، واصطدمت بشجرة نخيل في مدينة الميناء، بالقرب من مقهى الصيداوي في طرابلس.
وعلى الفور حضرت فرق الصليب الاحمر الى المكان، وعُلم عن سقوط جرحى.
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الميناء
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