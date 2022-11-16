جرحى بالقرب من مقهى في الميناء... إمرأة فقدت السيطرة على سيارتها!

فقدت إمرأة السيطرة على سيارتها الرباعية الدفع، واصطدمت بشجرة نخيل في مدينة الميناء، بالقرب من مقهى الصيداوي في طرابلس.

وعلى الفور حضرت فرق الصليب الاحمر الى المكان، وعُلم عن سقوط جرحى.

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