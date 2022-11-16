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لبنان

اقتراح "إعلامي" للمكاري... ما هو؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 13:42
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نظم المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان CNRS-L ومركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية CEF التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF بالشراكة مع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، لقاء مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال حول الاعلام العلمي، في مركز BDD في بشارة الخوري، ضمن سلسلة من الدورات التدريبية حول "البدء في الوساطة العلمية"، ابتداء من 16 تشرين الثاني ويستمر كل يوم أربعاء في الساعة الثالثة من بعد الظهر.
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وتمّ التشديد في اللقاء على ضرورة هذه البرامج لتدريب المشاركين على الجوانب التقنية التي ستكون مفيدة لهم في مهمتهم، مثل جمع البيانات، وتطوير المحتوى الصحافي والسمعي البصري، والترويج الكتابي والشفوي للنتائج العلمية للبنانيين، الأبحاث المنجزة، وكذلك التواصل على شبكات التواصل الاجتماعية".

واشار المكاري في كلمته الى "أهمية الاعلام التي تتجلى في ميدان الصحافة العلمية"، واقترح "انشاء موقع الكتروني علمي، يندرج ضمن اطار بيئة تحوي الاكتشافات والابحاث العلمية لكن بشكل مبسط وسهل".
 
وشدد على ان "وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، فرغم امكانية سرعة الوصول الى المعلومة عبر التقنيات الحديثة، يبقى ان هناك خللا في صعوبة التأكد من مصدر المعلومة  وبخاصة للباحثين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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