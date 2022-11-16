ميقاتي اتصل برئيس المجلس الوطني للاعلام معزّياً

تلقى رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، اتصال تعزية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بوفاة شقيقه المربي ابراهيم حسن محفوظ.



تجدر الإشارة إلى أن محفوظ يتقبل التعازي بوفاة شقيقه في "جمعية التخصص العلمي" في بيروت، يوم السبت في 19 الحالي، من الثالثة حتى الخامسة عصرا.

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