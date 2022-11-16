عمليّة طعن على أوتوستراد المنية ضحيّتها اب وابنه... ما خلفياتها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المواطن "أ.خ" وإبنه "ع. خ" بعدّة طعنات سكين، نتيجة إشكال على أفضليّة مرور وقع على أوتوستراد المنية.

وقد تمّ نقلهما إلى المستشفى الاسلامي في طرابلس، فيما تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف مفتعل الإشكال للتحقيق معه .

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