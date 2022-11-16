عدّاد إصابات كورونا يرتفع... إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات كورونا تسجيل "59 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219834، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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