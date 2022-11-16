مقدمات نشرات الاخبار المسائية







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



حكما" الجلسة البرلمانية السادسة غير ثابتة. وغدا" لن يتم انتخاب رئيس جمهورية خصوصا" أنه حتى الآن لم يحصل عمليا" أي تغيير أولا" في البورصة الرقمية العددية المطلوبة للفوز وقبله للنصاب. إنما لا بد من الإشارة الى حصول حراكات داخلية نيابية ومواقف على مستوى قادة القوى السياسية من جهة وعلى المستوى الاقليمي-الدولي من جهة ثانية وضمنه ما كشفته أوساط سياسية واسعة الاطلاع بأن المشاورات بين الولايات المتحدة الآميركية وفرنسا والسعودية مستمرة من أجل بلورة أجواء تؤدي "الى تفاهم إطار لانتخابات رئيس جمهورية لبنان, بالمشاركة مع مصر وعدد من الدول في المنطقة"..

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الأوساط أوضحت أن اجتماعات عقدت في بالي-اندونيسيا على هامش قمة العشرين من أجل مراجعة ما يتعين فعله كي لا تطول فترة شغور كرسي رئاسة الجمهورية.. وأشارت أيضا" الى الخط المفتوح بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. كما لفتت الى زيارة السفير المصري ياسر علوي للبطريرك الراعي في بكركي حيث أدلى علوي بمواقف تحض في النهاية على وجوب التفاوض المباشر في البرلمان اللبناني فالوصول الى انتخاب رئيس.



على المستوى الداخلي وعلى رغم المواقف التي أطلقت في الساعات الأربع والعشرين الماضية سواء من خلال اجتماع النواب التغييريين والمستقلين أو من جهة ما يعرف بالمعارضة أو من جهة ما يعرف بقوى السلطة إلا أن مسار التشاور لا يزال مفتوحا" عبر رئيس البرلمان نبيه بري ونائبه الياس بوصعب وإن كان في شكل بطيء وغير علني وغير متسارع.



في ميزان الاستقرار الأمني وزير الدفاع موريس سليم أكد أن ?الجيش اللبناني? يسيطر على الوضع الامني على كل مساحة الوطن ولديه القدرة الكافية التي يثبتها يوميا على ضبط كل ما يخل بالوضع الأمني، وجهوزية الأجهزة التابعة للمؤسسة العسكرية لا سيما منها ?مخابرات الجيش عالية وتامة.



إقليميا"-دوليا" الحرب في جنوب شرق أوروبا على الأراضي الأكرانية تشهد مزيدا" من التطورات الميدانية كما السياسية.



وفي نيويورك على مسار الاستعدادات لمعركة 2024 دونالد ترامب يترشح للرئاسة.



خارج لبنان وخارج كوكب الارض: وكالة الفضاء الاميركية ناسا أرسلت الصاروخ " آرتميس وان" الى القمر في اول رحلة من نوعها منذ خمسين عاما منذ ان حطت المركبة ابولو هناك.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



الجلسة الرئاسية السادسة يوم غد بلا رئيس أيضا.



فمواقف الكتل النيابية والسياسية لا تزال بعيدة عن المناخات والأجواء الإيجابية والتي يمكن أن تفضي إلى التوافق على إسم الرئيس العتيد.



وفيما لم يسجل أي خرق في الجدار الرئاسي فإن محاولة اقرار مشروع الكابيتال كونترول مستمرة وعلى هذه النية تستكمل اللجان النيابية المشتركة النقاش فيه ولكن وفق ثابتة الحفاظ على حقوق وأموال المودعين والتي تشكل الأرضية التي ينطلق منها ويدفع باتجاهها نواب كتلة التنمية والتحرير.



وفي مجلس النواب أيضا حضرت اليوم مسألة إنشاء الصندوق السيادي اللبناني في جلسة لجنة المال والموازنة والبحث تمحور في ثلاثة اقتراحات قوانين عنوانها: الإستقلالية والحوكمة ومرجعية الصندوق والتي تباينت الآراء حولها بين رئاسة الجمهورية أم وزارة المال أو مؤسسة عامة تحمل طابعا خاصا ومداورة.



على أي حال النقاش انطلق وسيتبلور في الإجتماعات المتكررة للجنة الفرعية التي تم تشكيلها من ممثلي الكتل النيابية.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



الى ساحة النجمة در. غدا تنعقد جلسة سادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لا يتوقع منها جديد. الورقة البيضاء ستحضر بقوة، كذلك الاسماء المحروقة سلفا والاوراق الملغاة والتسميات الغريبة العجيبة. كما ان نواب المنظومة سيخرجون فور انتهاء الجولة الاولى من القاعة العامة ، ما يفقد الجلسة النصاب.



فقط الاوراق التي تحمل اسم النائب ميشال معوض ستعبر عن رغبة نيابية حقيقية وعميقة في انتاج رئيس للجمهورية صنع في لبنان.



ووفق التقديرات فان معوض سيتجاوز على الارجح حاجز الخمسين صوتا بين حاضر وغائب . وهو تمكن من احداث خروق في عدد من تكتلات المعارضة ، وصار له مؤيدون في كل التكتلات المذكورة.



مع ذلك فان النتيجة النهائية لن تتغير، لأن ارادة التعطيل عند قسم لا بأس به من النواب، ستمنع حكما انتخاب رئيس. فلماذا ينتظر هؤلاء النواب الوحي الخارجي؟ وهل مكتوب على اللبنانيين ان يتم اختيار رئيسهم في معظم الاحيان بارادة خارجية، لا بارادة من انتخبوهم لتمثيلهم في البرلمان؟



ولأن فرنسا هي الام الحنون للبنانيين، فان جبران باسيل انتقل اليها اليوم ليعقد محادثات مع المسؤولين فيها عن الملف اللبناني.



ووفق المعلومات فان رئيس التيار الوطني الحر سيلتقي في باريس باتريك دوريل وبرنارد ايمييه وعددا آخر من النواب والمسؤولين الفرنسيين المعنيين بالملف اللبناني. ومع ان اخبارا راجت عن عقد لقاء بين باسيل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكن اللقاء لا يبدو ممكنا لاسباب كثيرة من بينها ان ماكرون ليس في باريس حاليا.



توازيا ، وزير الدفاع طمأن عبر ال " ام تي في" الى متانة الوضع الامني، لكنه اكد من جهة ثانية ان الراحة الامنية ليست بديلا عن انتخاب رئيس وعن انتظام عمل المؤسسات لتسيير شؤون المواطنين. في هذا الوقت لجنة المال في البرلمان منشغلة بالصندوق السيادي ، حيث اكد رئيسها ابراهيم كنعان بعد جلسة عقدتها ان النقاش تركز على الاطلالة بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق 6 و6 مكرر. فهل الامر ممكن في بلد يتحكم فيه شيطانان: الفساد والطائفية؟. مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 16/11/2022حكما" الجلسة البرلمانية السادسة غير ثابتة. وغدا" لن يتم انتخاب رئيس جمهورية خصوصا" أنه حتى الآن لم يحصل عمليا" أي تغيير أولا" في البورصة الرقمية العددية المطلوبة للفوز وقبله للنصاب. إنما لا بد من الإشارة الى حصول حراكات داخلية نيابية ومواقف على مستوى قادة القوى السياسية من جهة وعلى المستوى الاقليمي-الدولي من جهة ثانية وضمنه ما كشفته أوساط سياسية واسعة الاطلاع بأن المشاورات بين الولايات المتحدة الآميركية وفرنسا والسعودية مستمرة من أجل بلورة أجواء تؤدي "الى تفاهم إطار لانتخابات رئيس جمهورية لبنان, بالمشاركة مع مصر وعدد من الدول في المنطقة"..الأوساط أوضحت أن اجتماعات عقدت في بالي-اندونيسيا على هامش قمة العشرين من أجل مراجعة ما يتعين فعله كي لا تطول فترة شغور كرسي رئاسة الجمهورية.. وأشارت أيضا" الى الخط المفتوح بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. كما لفتت الى زيارة السفير المصري ياسر علوي للبطريرك الراعي في بكركي حيث أدلى علوي بمواقف تحض في النهاية على وجوب التفاوض المباشر في البرلمان اللبناني فالوصول الى انتخاب رئيس.على المستوى الداخلي وعلى رغم المواقف التي أطلقت في الساعات الأربع والعشرين الماضية سواء من خلال اجتماع النواب التغييريين والمستقلين أو من جهة ما يعرف بالمعارضة أو من جهة ما يعرف بقوى السلطة إلا أن مسار التشاور لا يزال مفتوحا" عبر رئيس البرلمان نبيه بري ونائبه الياس بوصعب وإن كان في شكل بطيء وغير علني وغير متسارع.في ميزان الاستقرار الأمني وزير الدفاع موريس سليم أكد أن ?الجيش اللبناني? يسيطر على الوضع الامني على كل مساحة الوطن ولديه القدرة الكافية التي يثبتها يوميا على ضبط كل ما يخل بالوضع الأمني، وجهوزية الأجهزة التابعة للمؤسسة العسكرية لا سيما منها ?مخابرات الجيش عالية وتامة.إقليميا"-دوليا" الحرب في جنوب شرق أوروبا على الأراضي الأكرانية تشهد مزيدا" من التطورات الميدانية كما السياسية.وفي نيويورك على مسار الاستعدادات لمعركة 2024 دونالد ترامب يترشح للرئاسة.خارج لبنان وخارج كوكب الارض: وكالة الفضاء الاميركية ناسا أرسلت الصاروخ " آرتميس وان" الى القمر في اول رحلة من نوعها منذ خمسين عاما منذ ان حطت المركبة ابولو هناك.الجلسة الرئاسية السادسة يوم غد بلا رئيس أيضا.فمواقف الكتل النيابية والسياسية لا تزال بعيدة عن المناخات والأجواء الإيجابية والتي يمكن أن تفضي إلى التوافق على إسم الرئيس العتيد.وفيما لم يسجل أي خرق في الجدار الرئاسي فإن محاولة اقرار مشروع الكابيتال كونترول مستمرة وعلى هذه النية تستكمل اللجان النيابية المشتركة النقاش فيه ولكن وفق ثابتة الحفاظ على حقوق وأموال المودعين والتي تشكل الأرضية التي ينطلق منها ويدفع باتجاهها نواب كتلة التنمية والتحرير.وفي مجلس النواب أيضا حضرت اليوم مسألة إنشاء الصندوق السيادي اللبناني في جلسة لجنة المال والموازنة والبحث تمحور في ثلاثة اقتراحات قوانين عنوانها: الإستقلالية والحوكمة ومرجعية الصندوق والتي تباينت الآراء حولها بين رئاسة الجمهورية أم وزارة المال أو مؤسسة عامة تحمل طابعا خاصا ومداورة.على أي حال النقاش انطلق وسيتبلور في الإجتماعات المتكررة للجنة الفرعية التي تم تشكيلها من ممثلي الكتل النيابية.الى ساحة النجمة در. غدا تنعقد جلسة سادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لا يتوقع منها جديد. الورقة البيضاء ستحضر بقوة، كذلك الاسماء المحروقة سلفا والاوراق الملغاة والتسميات الغريبة العجيبة. كما ان نواب المنظومة سيخرجون فور انتهاء الجولة الاولى من القاعة العامة ، ما يفقد الجلسة النصاب.فقط الاوراق التي تحمل اسم النائب ميشال معوض ستعبر عن رغبة نيابية حقيقية وعميقة في انتاج رئيس للجمهورية صنع في لبنان.ووفق التقديرات فان معوض سيتجاوز على الارجح حاجز الخمسين صوتا بين حاضر وغائب . وهو تمكن من احداث خروق في عدد من تكتلات المعارضة ، وصار له مؤيدون في كل التكتلات المذكورة.مع ذلك فان النتيجة النهائية لن تتغير، لأن ارادة التعطيل عند قسم لا بأس به من النواب، ستمنع حكما انتخاب رئيس. فلماذا ينتظر هؤلاء النواب الوحي الخارجي؟ وهل مكتوب على اللبنانيين ان يتم اختيار رئيسهم في معظم الاحيان بارادة خارجية، لا بارادة من انتخبوهم لتمثيلهم في البرلمان؟ولأن فرنسا هي الام الحنون للبنانيين، فان جبران باسيل انتقل اليها اليوم ليعقد محادثات مع المسؤولين فيها عن الملف اللبناني.ووفق المعلومات فان رئيس التيار الوطني الحر سيلتقي في باريس باتريك دوريل وبرنارد ايمييه وعددا آخر من النواب والمسؤولين الفرنسيين المعنيين بالملف اللبناني. ومع ان اخبارا راجت عن عقد لقاء بين باسيل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكن اللقاء لا يبدو ممكنا لاسباب كثيرة من بينها ان ماكرون ليس في باريس حاليا.توازيا ، وزير الدفاع طمأن عبر ال " ام تي في" الى متانة الوضع الامني، لكنه اكد من جهة ثانية ان الراحة الامنية ليست بديلا عن انتخاب رئيس وعن انتظام عمل المؤسسات لتسيير شؤون المواطنين. في هذا الوقت لجنة المال في البرلمان منشغلة بالصندوق السيادي ، حيث اكد رئيسها ابراهيم كنعان بعد جلسة عقدتها ان النقاش تركز على الاطلالة بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق 6 و6 مكرر. فهل الامر ممكن في بلد يتحكم فيه شيطانان: الفساد والطائفية؟.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



غدا سادسة جلسات الانتخاب ولا جديد يغير واقع الحال، فعلى بعد ساعات من جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية تزداد التشققات التي تصيب الصفوف الواحدة، فكيف اذا كان الرئيس بحاجة الى شبه اجماع حوله؟



وعليه فلا شيء مرجوا من جلسة الغد سوى تلهي البعض بتعداد الاصوات والبناء عليها مزيدا من الاوهام، فيما الحقيقة ان القاعدة التي لا بديل عنها هي الحوار للوصول الى توافق حول رئيس لا يحمل صفات التحدي للمكونات الداخلية ولا الاستسلام للارادة الخارجية.



وفي مجلس النواب ايضا بحث عن الصندوق السيادي لأموال النفط المرجوة، بصيغة لا تعرف المحاصصة المعتادة التي توصل الصندوق الى عنوان مسلوب الارادة، وعليه بدأ النقاش في لجنة المال على امل الوصول الى الصيغة المرجوة قبل استخراج النفط والغاز.



ومن نفط البحر الى نفط المصافي المسروق في طرابلس حيث اعلنت وزارة الطاقة عن الاقفال المؤقت لمنشآت النفط في طرابلس بعد عجزها عن حمايتها من السرقات المتكررة وعدم تجاوب الاجهزة الامنية والقضائية مع استغاثاتها، ما استدعى اتصالات على اعلى المستويات يشارك فيها رئيس الحكومة بحثا عن حل يضمن اعادة العمل الآمن للمنشآت في ظل الحاجة الماسة للمازوت في هذه الاوقات.



في الاوقات الأوروبية العصيبة تراجعت الفوعة المنبرية حول الصواريخ التي طالت الاراضي البولندية، وبقرار اميركي وسمع وطاعة اوربيين لم تعد تلك الصواريخ روسية، واختفت لغة التهديد والوعيد الاطلسية، وخلصوا الى انها نيران اوكرانية صديقة.



اما النيران التي اصابت ناقلة نفط قرب خليج عمان فقد قال حركت الاعلام العبري الذي قال ان السفينة تعود لرجل اعمال اسرائيلي، وان مسيرة ايرانية نفذت الهجوم، وهو ما بقي كلاما عبريا دون اي مصدر آخر.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



في مجلس النواب غدا، مشهد مكرر: ارجاء للجلسة اذا لم يكتمل النصاب، او دورة اولى بنتائج معروفة اذا اكتمل، واستعاضة عن الدورة الثانية، بحفلة تصريحات نيابية لا تقدم ولا تؤخر، تماما كإثارة موضوع نصاب الثلثين غير القابل للتجاوز، بحكم التاريخ والأعراف، قبل الدستور والميثاق.



أما خارج لبنان، فحركة اتصالات من الدوحة الى باريس، شكلت اليوم، وستشكل اكثر في الآتي من الايام، محور تخيلات أكثر منها تحليلات، في ضوء التزام القائمين بها الصمت الهادف، الأفضل من الثرثرة الفارغة التي يتقنها معظم معتلي الشاشات من مدعي المعرفة الجاهلين، وكاشفي الاسرار التي هم عنها غافلون.



في غضون ذلك، وقبل ان تسرق اهتمام اللبنانيين خلال ايام قليلة، مجريات مباريات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها قطر، يحتل صدارة الاخبار المتداولة محليا اليوم ثلاثة ملفات:



الملف الاول، نشر الموازنة، مع ما يستتبعه ذلك من تداعيات على مستوى الدولار الجمركي، وسعر الصرف، واسعار الرسوم المختلفة.



الملف الثاني، تشريع الضرورة، الذي يشكل معبرا إلزاميا لإقرار اقتراح القانون الخاص بسلفة الكهرباء، وإلا ذهب وعد العشر ساعات مع الريح.



أما الملف الثالث، فالتحقيقات المتسارعة في ملف مغارة علي بابا النافعة، حيث تم في الساعات الاخيرة توقيف هدى سلوم، التي سبق لهادي حبيش ان استشاط غضبا في حضرة القاضية غادة عون، دفاعا عنها، وقد وثق المشهد في فيديوهات متداولة حتى اليوم على مواقع التواصل.



فماذا عدا ما بدا، حتى صار المستحيل في عهد الرئيس ميشال عون، ممكنا ومسموحا اليوم؟ سؤال اضافي برسم الرأي العام.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



الصاروخ الذي سقط على بولندا وأوقع قتيلين، شغل العالم من باب الأسئلة التالية: هل قررت روسيا توسيع دائرة الحرب إلى ما بعد أوكرانيا؟ هل الصاروخ هو أوكراني دفاعي للتصدي للصواريخ الروسية، سقط خطأ في أوكرانيا؟



الأجوبة على هذه الأسئلة تحدد مسار الحرب الروسية الأوكرانية وموقف حلف الناتو، باعتبار أن بولندا عضو في هذا الحلف



هل الحرب الروسية - الأوكرانية تحت سقف الانضباط؟ أم إن تطوراتها قد تخرج عن السيطرة؟



العالم يفتش عن أجوبة خصوصا أن الكثير من الملفات العالمية بات مرتبطا بمسار هذه الحرب: الاقتصاد العالمي ، الغاز وطرق الإمدادات ، هذه الملفات باتت متداخلة ، بمعنى أن لا دولة ، مهما كانت عظمى ، قادرة على التحكم باللعبة ، وعدم السيطرة يجعل التطورات العالمية عرضة للمفاجآت.



لبنانيا، جلسة غد الرئاسية لن تكون أفضل من سابقاتها، وعشيتها، رئيس التيار الوطني الحر في باريس علنا هذه المرة، بعد زيارة غير معلنة لقطر.



لا شيء رسميا من التيار، بل تسريبات عن الشخصيات التي سيلتقيها, بالإضافة إلى لقاءات إعلامية.



في غضون ذلك ، ملفات الفساد والملفات القضائية تتقدم: دعوى الرئيس بري وزوجته على القاضية غادة عون ، ملف مفتوح على مصراعيه ، ويبدو أن لا تراجع فيه.



في ملف النافعة، المغارة فتحت ، فهل تستمر التحقيقات هذه المرة ؟



في ملف منشآت طرابلس ، هل يستورد لبنان المازوت لمصلحة " الحراميي"؟ وهل يعقل أن الدولة لا تعرف من يسرق آلاف الأطنان؟.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



لبنان "ع مصغر".. يسكن في مغارة النافعة وهناك توازن وطني بالفساد، وميثاقية بالعمولات، ومناصفة طائفية بفرض الخوات وكما حكايا الوطن العصية على الإصلاح، بدت النافعة منفعة خاصة ونبعا لا ينضب في النصب على المواطنين وتسييرهم على هدى.



ووفق قانون المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم لكن متأخرا اكتشف لبنان الرسمي هذه المسيرة الفاسدة، مع جهد مضاعف بذله فرع المعلومات خلال مثول سلوم في جلسة أمام المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب.



وإذا كان وزير الداخلية القاضي بسام المولوي قد رفع الغطاء اليوم عن المديرة المنتفعة, فإن وزراء من سبقوه في الخلافة كانوا قد أمنوا هذا الغطاء ولما بدأ التحقيق متأخرا سنوات عن موعده، فإن الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم وجدية التحقيقات تستلزم اليوم شمول الوزراء السابقين ممن أمنوا أو تغاضوا أو استفادوا من سمسرات "سيدة النافعة الأولى".



وحيث لا منافع سياسية وتحديدا رئاسية يرتكب مجلس النواب غدا جلسة سادسة جديدة من الصرف النيابي الذي لا طائل منه, وتجتمع الهيئة العامة على نية تأبيد الفراغ وتحويل الخميس إلى يوم للتفاوض على الرقم والورقة البيضاء.



لكن الحكم هو خارج الجلسة، حيث تتنقل الرئاسة تشاوريا بين عواصم معنية.. وربما سيكون تطورها في دخول واشنطن الشهر المقبل على شبكة الرئاسة الأولى، حيث تقول معلومات الجديد مرسلا اميركيا سيصل إلى بيروت ممن تربطهم علاقة ودية بسليمان فرنجية وهذا لن ينفي عن فرنسا دورا تضطلع به على الجانب الرئاسي اللبناني, غير أن باريس لن تبلور موقفها قبل عودة الرئيس إيمانويل ماكرون من قمة العشرين.



ولأهمية الدور الفرنسي، قرر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل النزوح إلى باريس لاستطلاع المراصد الرئاسية من هناك، غير أن لقاءاته في العاصمة الفرنسية لن ترتفع أعلى من مستشار رئيس، وستكون في اجتماع غير رسمي واذ التقى باسيل بمجموعة من منتشري التيار في فرنسا وبصحافيين معتمدين هناك.



فإن عددا من المصادر نفى قيام دولة قطر بوساطة لرئيس التيار مع فرنسا تبحث في مسألة رفع العقوبات, وقالت ان موعد باسيل لزيارة فرنسا قد قد طلب من شهرين ولم يتم ترتيبها الا في هذا التاريخ وليس على جدول اعمالها غير الرسمي سوى الاجتماع مع باتريك دوريل وعدد من النواب بحكم الصداقات مع كوادر في التيار.



اما كوادر التيار المحليين فقد اندس منهم اليوم نائبا برتبة دولة في اجتماع لجنة التربية الوطنية وتحدثت معلومات الجديد عن خلافات في أروقة البرلمان خلال جلسة لجنة التربية التي تتابع حادث مدرسة القبة في جبل محسن، وتحديدا بين النائبة حليمة قعقور ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على خلفية عمل لجنة الهندسة في وزارة التربية فاعترضت قعقور على الغاء اللجنة لينفعل بوصعب.