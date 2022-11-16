مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 16/11/2022
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
حكما" الجلسة البرلمانية السادسة غير ثابتة. وغدا" لن يتم انتخاب رئيس جمهورية خصوصا" أنه حتى الآن لم يحصل عمليا" أي تغيير أولا" في البورصة الرقمية العددية المطلوبة للفوز وقبله للنصاب. إنما لا بد من الإشارة الى حصول حراكات داخلية نيابية ومواقف على مستوى قادة القوى السياسية من جهة وعلى المستوى الاقليمي-الدولي من جهة ثانية وضمنه ما كشفته أوساط سياسية واسعة الاطلاع بأن المشاورات بين الولايات المتحدة الآميركية وفرنسا والسعودية مستمرة من أجل بلورة أجواء تؤدي "الى تفاهم إطار لانتخابات رئيس جمهورية لبنان, بالمشاركة مع مصر وعدد من الدول في المنطقة"..
الأوساط أوضحت أن اجتماعات عقدت في بالي-اندونيسيا على هامش قمة العشرين من أجل مراجعة ما يتعين فعله كي لا تطول فترة شغور كرسي رئاسة الجمهورية.. وأشارت أيضا" الى الخط المفتوح بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. كما لفتت الى زيارة السفير المصري ياسر علوي للبطريرك الراعي في بكركي حيث أدلى علوي بمواقف تحض في النهاية على وجوب التفاوض المباشر في البرلمان اللبناني فالوصول الى انتخاب رئيس.
على المستوى الداخلي وعلى رغم المواقف التي أطلقت في الساعات الأربع والعشرين الماضية سواء من خلال اجتماع النواب التغييريين والمستقلين أو من جهة ما يعرف بالمعارضة أو من جهة ما يعرف بقوى السلطة إلا أن مسار التشاور لا يزال مفتوحا" عبر رئيس البرلمان نبيه بري ونائبه الياس بوصعب وإن كان في شكل بطيء وغير علني وغير متسارع.
في ميزان الاستقرار الأمني وزير الدفاع موريس سليم أكد أن ?الجيش اللبناني? يسيطر على الوضع الامني على كل مساحة الوطن ولديه القدرة الكافية التي يثبتها يوميا على ضبط كل ما يخل بالوضع الأمني، وجهوزية الأجهزة التابعة للمؤسسة العسكرية لا سيما منها ?مخابرات الجيش عالية وتامة.
إقليميا"-دوليا" الحرب في جنوب شرق أوروبا على الأراضي الأكرانية تشهد مزيدا" من التطورات الميدانية كما السياسية.
وفي نيويورك على مسار الاستعدادات لمعركة 2024 دونالد ترامب يترشح للرئاسة.
خارج لبنان وخارج كوكب الارض: وكالة الفضاء الاميركية ناسا أرسلت الصاروخ " آرتميس وان" الى القمر في اول رحلة من نوعها منذ خمسين عاما منذ ان حطت المركبة ابولو هناك.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
الجلسة الرئاسية السادسة يوم غد بلا رئيس أيضا.
فمواقف الكتل النيابية والسياسية لا تزال بعيدة عن المناخات والأجواء الإيجابية والتي يمكن أن تفضي إلى التوافق على إسم الرئيس العتيد.
وفيما لم يسجل أي خرق في الجدار الرئاسي فإن محاولة اقرار مشروع الكابيتال كونترول مستمرة وعلى هذه النية تستكمل اللجان النيابية المشتركة النقاش فيه ولكن وفق ثابتة الحفاظ على حقوق وأموال المودعين والتي تشكل الأرضية التي ينطلق منها ويدفع باتجاهها نواب كتلة التنمية والتحرير.
وفي مجلس النواب أيضا حضرت اليوم مسألة إنشاء الصندوق السيادي اللبناني في جلسة لجنة المال والموازنة والبحث تمحور في ثلاثة اقتراحات قوانين عنوانها: الإستقلالية والحوكمة ومرجعية الصندوق والتي تباينت الآراء حولها بين رئاسة الجمهورية أم وزارة المال أو مؤسسة عامة تحمل طابعا خاصا ومداورة.
على أي حال النقاش انطلق وسيتبلور في الإجتماعات المتكررة للجنة الفرعية التي تم تشكيلها من ممثلي الكتل النيابية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
الى ساحة النجمة در. غدا تنعقد جلسة سادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لا يتوقع منها جديد. الورقة البيضاء ستحضر بقوة، كذلك الاسماء المحروقة سلفا والاوراق الملغاة والتسميات الغريبة العجيبة. كما ان نواب المنظومة سيخرجون فور انتهاء الجولة الاولى من القاعة العامة ، ما يفقد الجلسة النصاب.
فقط الاوراق التي تحمل اسم النائب ميشال معوض ستعبر عن رغبة نيابية حقيقية وعميقة في انتاج رئيس للجمهورية صنع في لبنان.
ووفق التقديرات فان معوض سيتجاوز على الارجح حاجز الخمسين صوتا بين حاضر وغائب . وهو تمكن من احداث خروق في عدد من تكتلات المعارضة ، وصار له مؤيدون في كل التكتلات المذكورة.
مع ذلك فان النتيجة النهائية لن تتغير، لأن ارادة التعطيل عند قسم لا بأس به من النواب، ستمنع حكما انتخاب رئيس. فلماذا ينتظر هؤلاء النواب الوحي الخارجي؟ وهل مكتوب على اللبنانيين ان يتم اختيار رئيسهم في معظم الاحيان بارادة خارجية، لا بارادة من انتخبوهم لتمثيلهم في البرلمان؟
ولأن فرنسا هي الام الحنون للبنانيين، فان جبران باسيل انتقل اليها اليوم ليعقد محادثات مع المسؤولين فيها عن الملف اللبناني.
ووفق المعلومات فان رئيس التيار الوطني الحر سيلتقي في باريس باتريك دوريل وبرنارد ايمييه وعددا آخر من النواب والمسؤولين الفرنسيين المعنيين بالملف اللبناني. ومع ان اخبارا راجت عن عقد لقاء بين باسيل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكن اللقاء لا يبدو ممكنا لاسباب كثيرة من بينها ان ماكرون ليس في باريس حاليا.
توازيا ، وزير الدفاع طمأن عبر ال " ام تي في" الى متانة الوضع الامني، لكنه اكد من جهة ثانية ان الراحة الامنية ليست بديلا عن انتخاب رئيس وعن انتظام عمل المؤسسات لتسيير شؤون المواطنين. في هذا الوقت لجنة المال في البرلمان منشغلة بالصندوق السيادي ، حيث اكد رئيسها ابراهيم كنعان بعد جلسة عقدتها ان النقاش تركز على الاطلالة بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق 6 و6 مكرر. فهل الامر ممكن في بلد يتحكم فيه شيطانان: الفساد والطائفية؟.