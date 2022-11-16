إطلاق نار يُثير حالة من الهلع والخوف... ماذا حصل مساء اليوم في الميناء؟

أقدم مجهولون على متن دراجة نارية على اطلاق النار في الهواء من بندقية حربية لأسباب غير معروفة، في محيط القاعة الرياضية في مدينة الميناء - طرابلس، وفروا بعدها الى جهة مجهولة. وقد شكل إطلاق الرصاص حالة من الهلع والخوف بين الاهالي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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