بدأ مرجع سابق جدولة لاستيعاب حالات تزمر في المرحلة السابقة، ومعالجة مشكلات إدارية ومالية في مؤسسات إعلامية وغيرها تابعة لفريقه الحزبي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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