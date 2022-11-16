تأخير ملء الشغور الرئاسي قد يؤدّي الى تمديد سنّ التقاعد

يجزم نائب في كتلة كبرى ان تأخير ملء الشغور الرئاسي سيؤدي الى تمديد سن التقاعد في المؤسسات الامنية والعسكرية، وربما في غيرها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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