المرجعية الأولى

أدرج مرجع دبلوماسي زيارة رئيس تيار بارز الى بعض العواصم بأنها تندرج في سياق الإيحاء بأنه المرجعية المارونية السياسية الأولى في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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