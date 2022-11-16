19
o
بيروت
21
o
طرابلس
1
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
19
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السنّة في الاستحقاق الرئاسي: محاولات للنهوض بالدور
Lebanon 24
16-11-2022
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": خرق مشهد لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام مشهد التعثر السني وغياب الحضور الفاعل في ملف رئاسة الجمهورية. لكن الصورة وحدها لا تكفي للتعويض عن حجم الغياب السياسي الجلي إلى هذا الحد عن ملف الرئاسة وانكفاء القيادات السنية عن أداء دور محوري في مواكبة التطورات السياسية، كما كانت عادتهم. لكن أهمية الانتخابات الرئاسية وما يجري فيها من مفاوضات يتولاها الثنائي الشيعي مع حلفائه المسيحيين، وتقدم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المشهد الرئاسي، مقابل تصدر المعارضة المسيحية من جانبها، يضيء أكثر على خطورة غياب المكوّن السني وتأثيراته على المدى البعيد، في صياغة مشروع العهد المقبل وتكوينه على مستويات الرئاسات الثلاث وملحقاتها.
Advertisement
لكن رغم محاولات القيادات السنية نفي تكرار تجربة المسيحيين وانحسار دورهم في التسعينيات، فإن الانتخابات النيابية التي سجلت فيها مماحكات شخصية بين الحريري والذين اعتبر أنهم انقلبوا عليه، إضافة إلى تأثير العامل السعودي، وما تبعها وسبقها من انسحاب الرئيس تمام سلام، ومن ثم انكفاء السنيورة، بعد خسارة من دعمهم في الانتخابات، عوامل تجمعت كلها لتجعل ما كان يخشى منه الحريصون على الدور السني، يحصل تماماً.
في المقابل، لا يزال حجم الانقسام الداخلي بين الأفرقاء السنّة كبيراً حول قراءة موحدة لمستقبل الطائفة وتكتلاتها، ما يجعل من الصعب الانتقال بدورها إلى مركز القرار مجدداً. ويتحمل رؤساء الحكومات السابقون جزءاً أساسياً من المسؤولية في ضوء الانكفاء المتزايد عن الحضور الفاعل وتزخيمه، بعدما تغيرت ممارستهم واختلف عملهم جذرياً عن المرحلة التي تلت عام 2005.مشكلة هذا الانكفاء وخطورته أنه يكشف هشاشة بعض الممثلين السنّة في مرحلة حساسة، ويضع الفاعلين منهم في موقع خلفي، ويجعل من حلفاء تقليديين، سواء من مرحلة عام 2005 أو ما قبلها كرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وشخصيات مستقلة من المسيحيين، في موقع حساس، من دون سند أو خلفية يمكن التوافق معها والتنسيق في ما يتعلق بملف الرئاسة وغيرها. وكذلك يجعل الخصوم من بقايا مرحلة الخلافات السابقة، في موقع المستفيد من الانهيار الكبير الذي يجعل القرار السني ملحقاً بدوائر قرار أخرى. هذا ينطبق على رئاسة الجمهورية كما على اختيار رئيس الحكومة المقبل، وهذه نقطة جوهرية لا يمكن تخطيها في ظل ما يتردد من أسماء لتوليها، لأن في اختيار الاسمين، بغياب القرار السني على مستوى القيادة المركزية، يعني أن التجربة ستكون شبيهة بما حصل مع المسيحيين بعد الطائف. إذ إن ذكر المذهب على الهوية لم يكن يومها ولن يكون اليوم معياراً لحجم التمثيل الحقيقي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في ساعة متأخرة.. هذا ما حصل داخل "دائرة رسمية"
Lebanon 24
في ساعة متأخرة.. هذا ما حصل داخل "دائرة رسمية"
02:15 | 2022-11-17
17/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع إنفجار في مطار بيروت وسقوط قتلى وجرحى؟
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع إنفجار في مطار بيروت وسقوط قتلى وجرحى؟
12:38 | 2022-11-17
17/11/2022 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لباسيل يهُاجم فيه فرنجية.. تفاصيل تكشف كلّ ما قيل (فيديو)
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لباسيل يهُاجم فيه فرنجية.. تفاصيل تكشف كلّ ما قيل (فيديو)
07:25 | 2022-11-17
17/11/2022 07:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله عون في الرابية
Lebanon 24
هذا ما يفعله عون في الرابية
01:45 | 2022-11-17
17/11/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الجناح... إليكم ما حصل هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الجناح... إليكم ما حصل هناك
08:02 | 2022-11-17
17/11/2022 08:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-11-17
"حزب الله" لن يسمِّي فرنجية قبل "تطييب خاطر الحردان"
15:04 | 2022-11-17
كورونا لبنان... 66 إصابة جديدة
14:48 | 2022-11-17
الجميّل: لدينا فرصة للإتيان برئيس يفتح الملفات ويعالج المشاكل البنيوية
14:31 | 2022-11-17
بارودي عرض اتفاقية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في جامعة سيدة اللويزة
14:25 | 2022-11-17
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:18 | 2022-11-17
"الهنشاك" انتخب لجنة تنفيذية جديدة
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
17/11/2022 23:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
17/11/2022 23:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
17/11/2022 23:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact