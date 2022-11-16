السنّة في الاستحقاق الرئاسي: محاولات للنهوض بالدور

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كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": خرق مشهد لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام مشهد التعثر السني وغياب الحضور الفاعل في ملف رئاسة الجمهورية. لكن الصورة وحدها لا تكفي للتعويض عن حجم الغياب السياسي الجلي إلى هذا الحد عن ملف الرئاسة وانكفاء القيادات السنية عن أداء دور محوري في مواكبة التطورات السياسية، كما كانت عادتهم. لكن أهمية الانتخابات الرئاسية وما يجري فيها من مفاوضات يتولاها الثنائي الشيعي مع حلفائه المسيحيين، وتقدم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المشهد الرئاسي، مقابل تصدر المعارضة المسيحية من جانبها، يضيء أكثر على خطورة غياب المكوّن السني وتأثيراته على المدى البعيد، في صياغة مشروع العهد المقبل وتكوينه على مستويات الرئاسات الثلاث وملحقاتها.لكن رغم محاولات القيادات السنية نفي تكرار تجربة المسيحيين وانحسار دورهم في التسعينيات، فإن الانتخابات النيابية التي سجلت فيها مماحكات شخصية بين الحريري والذين اعتبر أنهم انقلبوا عليه، إضافة إلى تأثير العامل السعودي، وما تبعها وسبقها من انسحاب الرئيس تمام سلام، ومن ثم انكفاء السنيورة، بعد خسارة من دعمهم في الانتخابات، عوامل تجمعت كلها لتجعل ما كان يخشى منه الحريصون على الدور السني، يحصل تماماً.في المقابل، لا يزال حجم الانقسام الداخلي بين الأفرقاء السنّة كبيراً حول قراءة موحدة لمستقبل الطائفة وتكتلاتها، ما يجعل من الصعب الانتقال بدورها إلى مركز القرار مجدداً. ويتحمل رؤساء الحكومات السابقون جزءاً أساسياً من المسؤولية في ضوء الانكفاء المتزايد عن الحضور الفاعل وتزخيمه، بعدما تغيرت ممارستهم واختلف عملهم جذرياً عن المرحلة التي تلت عام 2005.مشكلة هذا الانكفاء وخطورته أنه يكشف هشاشة بعض الممثلين السنّة في مرحلة حساسة، ويضع الفاعلين منهم في موقع خلفي، ويجعل من حلفاء تقليديين، سواء من مرحلة عام 2005 أو ما قبلها كرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وشخصيات مستقلة من المسيحيين، في موقع حساس، من دون سند أو خلفية يمكن التوافق معها والتنسيق في ما يتعلق بملف الرئاسة وغيرها. وكذلك يجعل الخصوم من بقايا مرحلة الخلافات السابقة، في موقع المستفيد من الانهيار الكبير الذي يجعل القرار السني ملحقاً بدوائر قرار أخرى. هذا ينطبق على رئاسة الجمهورية كما على اختيار رئيس الحكومة المقبل، وهذه نقطة جوهرية لا يمكن تخطيها في ظل ما يتردد من أسماء لتوليها، لأن في اختيار الاسمين، بغياب القرار السني على مستوى القيادة المركزية، يعني أن التجربة ستكون شبيهة بما حصل مع المسيحيين بعد الطائف. إذ إن ذكر المذهب على الهوية لم يكن يومها ولن يكون اليوم معياراً لحجم التمثيل الحقيقي.