اسعار بطاقات المونديال في "السوق الموازية"؟

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كتب رضوان الذيب في" الاخبار":موضوع نقل تلفزيون لبنان لمونديال قطر يحسم غدا عبر مؤتمر صحافي لوزير الاعلام يعلن فيه الموقف النهائي، لكن الاتصالات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية مع دولة قطر لم تسفر عن نتيجة، في ظل تمسك وكيل الشركة الراعية بنقل مباريات كاس العالم بالحصول على مبلغ مالي لم تتمكن الحكومة اللبنانية من توفيره حتى الان، فيما عائدات الاعلانات في حال النقل التلفزيوني لا تكفي لتغطية المبلغ، ورغم ذلك الاتصالات لم تتوقف وتحسم غدا.هذا الارباك استفاد منه الموزعون الذين يتولون بيع بطاقات البث التلفزيوني على bein sport الراعي الرسمي لنقل المباريات، ووصل سعر البطاقة في السوق السوداء الى ما فوق الـ ٣٠٠ دولار، كما حدد وكيل الشركة الراعية للنقل في لبنان ١٥ الف دولار قيمة اشتراك للمقاهي فوق ٥٠ كرسيا، و٣٠٠٠ دولار للمقاهي تحت ٥٠ كرسيا، وهذا ما سيرفع كلفة حضور المباريات في المقاهي الى اسعار خيالية.