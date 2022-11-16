ادارة الضمان تدرس اليوم قانون زيادة التعويضات العائلية للمضمونين

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كتب جوزيف فرح في" الديار": يعكف مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على دراسة الكتاب الذي ارسله مدير عام الضمان محمد كركي حول رفع قيمة التعويضات العائلية للمضمونين والسائقين وربطه بالحد الادنى للاجور بحيث تصبح القيمة الشهرية للزوجة ١٨٠الف ليرة و٩٩الف ليرة لكل ولد حتى خمسة اولاد.وقد اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وهو عضو في مجلس ادارة الضمان ان لا مفر من اقرار هذه الزيادة وانه قد يقر في الجلسة المقبلة لمجلس الادارة ولكن مصادر متابعة ابدت تخوفها من تداعيات الخلاف القائم بين مجلس الادارة والمدير العام.ويقول مدير عام الضمان محمد كركي انه بعد ان اصبح فرع التقديمات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحقّق وفراً سنويًّا ملحوظاً اعتباراً منذ العام 2013، مما أدّى إلى امتصاص العجز المتراكم في هذا الفرع وكذلك فإنّ زيادة الأجور الأخيرة أمّنت واردات إضافية للصندوق وأصبح بالتالي بمقدور إدارة الصندوق زيادة التعويضات العائلية للمضمونين.وإستناداً إلى مطالبة رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر بزيادة التقديمات العائلية. لذلك رفع مدير عام الصندوق كتاباً إلى مجلس الإدارة مرفق بمشروع مرسوم مع أسبابه الموجبة تحت الرقم 2244 بتاريخ 2022/11/14 قضى بموجبه بتحديد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية كالتالي:للمضمونين العاديين والسائقين الأجراء:180 الف ل. ل. عن الزوجة.99 الف ل.ل. عن كل ولد (لغاية 5 أولاد).للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم:150 الف ل. ل. عن الزوجة.48 الف ل.ل. عن كل ولد (لغاية 5 أولاد).وبالتالي فإن التعويضات العائلية للأجراء والسائقين غير المالكين سوف يتم مضاعفتها 3 مرات.