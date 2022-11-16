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لبنان

فتح ملفات "السجلات العقارية"

Lebanon 24
16-11-2022 | 23:01
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بعد فتح ملف النافعة، تردّدت معلومات عن فتح ملف الفساد المستشري في دوائر السجلات العقارية. وعلمت "الأخبار" أن ضباطاً وعناصر من فرع المعلومات يفتشون في مكاتب السجل العقاري في بعبدا لجمع معلومات حول ملفات تحوم حولها شبهات فساد. وتردّد أن إحدى المسؤولات عن السجل العقاري أوقفت منذ يومين، وتم تكليف موظف آخر تسيير الأعمال بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة يدققون في الهويات لمنع بعض السماسرة السوريين من دخول المكاتب بعدما ذاع صيتهم أخيراً في تخليص الملفات مقابل رشى ( الاخبار).
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