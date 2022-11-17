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لبنان

بعد الاشتباكات أمس.. كيف تبدو الصورة في طرابلس؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 01:20
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قطع، صباح اليوم، طريق شارع سوريا في منطقة التبانة بالعوائق احتجاجاً على التفلّت الأمني الذي أودى بحياة أحد ابناء المنطقة ليلاً إثر اشتباكات بين عدد من العائلات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"

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