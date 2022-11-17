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لبنان

القوات تغيب عن اجتماعات المعارضة.. فهل تؤيد ما يصدر عنها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-11-2022 | 01:30
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تتوالى اجتماعات قوى المعارضة قبيل كل جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، في مسعى جديد لتوحيد الصفوف في ما بينهم. الا ان اللافت في هذه الاجتماعات غياب"القوات اللبنانية" عنها رغم تأكيد المعنيين"انها متابعة عن كثب لما يجري فيها".
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وفي هذا الاطار، أشار مصدر في القوات اللبنانية عبر "لبنان 24" الى ان "اي تنسيق بين مكونات المعارضة هو أمر جيد ومطلوب"، مشدداً على ان "المهم ان يتطور هذا التنسيق من أجل ادخال مزيد من الشخصيات ضمن اطار المعارضة والاتفاق على أهداف موحّدة ، وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية لأنها تشكل أولوية الاولويات".
واعتبر المصدر ان "اي اجتماع يعقد تحت سقف الانتخابات الرئاسية بهدف انتخاب النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، وتحت عنوان بحث الأولوية الرئاسية لا غير، امر مرحب به".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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