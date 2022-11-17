التصريحات النيابية مستمرة... كيف تبدو اجواء الجلسة الانتخابية السادسة؟

يعقد مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.



ومن المتوقع ان تلتحق جلسة اليوم بسابقاتها من حيث عدم قدرتها على انتاج رئيس يملأ الشغور الحاصل في بعبدا.

Advertisement

كما ان التنافس خلال الجلسة سيكون بين الورقة البيضاء ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض. كما ان التنافس خلال الجلسة سيكون بين الورقة البيضاء ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض.

وافادت مندوبة "لبنان 24" ان الرئيس بري وصل الى ساحة النجمة منذ قليل استعدادا لترؤس الجلسة الانتخابية.



واليكم ابرز المواقف التي صدرت عن مجموعة من النواب من كتل وتكتلات نيابية مختلفة:





علي المقداد

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد للـ"LBCI": "سنقترع اليوم بورقة بيضاء وعندما نفكر بمرشح يجب أن يكون سيادياً ونريد رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها".

هادي ابو الحسن

وفي حديث عبر "صوت لبنان"، أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن الى ان "ما يحصل يشرّع الابواب امام رئيس يأتي من الخارج".

واعتبر ان "المشهد الذي حصل بالجلسات الخمس الاخيرة سيتكرر اليوم مع العلم انه قد يكون هناك اسماء جديدة اومقترحات ونحن كلقاء ديمقراطي مصرون على المجيئ الى الجلسة لان غيابنا سيعتبر تعطيلا".

ياسين ياسين

واعتبر عضو تكتل النواب التغييريين، النائب ياسين ياسين ان "نتيجة الجلسة اليوم معروفة سلفاً وغياب تفعيل دورالمعارضة هو مشكلة أساسية في هذا البلد وتفيعل دورها يكون عبر المؤسسات القضائية".

وأضاف: "سبق واطلقنا مبادرة لتحريك الجمود استباقا للفراغ واليوم المجلس النيابي لا يتضمن اكثرية مطلقة لاي احد".

رازي الحاج

وقال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج: "ترشيحنا لمعوض ليس لرفع سقف المقاوضات لكي نصل الى مرشح آخر ونحن واضحون لا مقاوضات ولا تواصل مع هذه الادارة السياسية ولا ننفرد وحدنا بترشيح معوّض".

الان عون

وأكد عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب الان عون ان "الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج و"إيد لحالها ما بتزقف" لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط".

أحمد الخير

ورأى عضو "كتلة الاعتدال الوطني" النائب احمد ان "خيار الكتلة هو وضع شعار لبنان الجديد وهو ليس شعارا للمزايدة انما التأكيد على اننا حريصون على ان نكون نقطة التقاء بين الجميع".

وأضاف: "نتمنى وصول مرشح من الفريق السيادي الى سدة الرئاسة ويهمنا أن نصل الى نقطة التقاء بين جميع الفرقاء حول رئيس توافقي ولكن بنفس الوقت يلتزم بالمعايير التي وضعناها وفي لبنان لا نضع المصلحة الوطنية فوق مصالحنا الداخلية".

قبلان قبلان

وقال عضو كتلة "التمية والتحرير" النائب قبلان قبلان لـ"LBCI" ان: "دعوات بري المتكررة للجلسات العاة هي حث للنواب للاسراع في التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية".

واعتبر انه "لايمكن ترك الامور من دون حوار أو من دون دعوة لجلسات لانه يجب الاسراع على التفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية".

قاسم هاشم

كما أكد عضو كتلة "التمية والتحرير" النائب قاسم هاشم للـ"MTV" ان كتلته "تسعى للتوافق والبلد لا يحتمل أقلّ من ذلك ولا يحتمل التحدّي ولا المغامرات ومن دون التوافق سنستمرّ بالتعطيل".

غسان حاصباني