مواطنون عالقون داخل سياراتهم بسبب برك المياه... اليكم التفاصيل (صور)

عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب عدد من السيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم بسبب تبرك المياه وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في نهر ابراهيم-جبيل.

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