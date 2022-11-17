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لبنان

مواطنون عالقون داخل سياراتهم بسبب برك المياه... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
17-11-2022 | 01:43
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عمل عناصر من الدفاع المدني  على سحب عدد من السيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم بسبب تبرك المياه وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في نهر ابراهيم-جبيل.
 
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الدفاع المدني

نهر ابراهيم

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