مشهد رائع.. للمرة الأولى الجنرال الابيض يكلل جبال الأرز

للمرة الأولى هذا العام، بدأت الثلوج تغطي جبال لبنان، حيث نشر الأب ايلي خنيصر عبر صفحته على موقع فايسبوك يظهر جبال الارز على ارتفاع 2500 متر تتكلل بالثلوج.

وأفادت غرفة التحكم المروري ان طريق عام عيناتا الارز سالكة فقط امام السيارات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.