سرقة بآلاف الدولارات في بيروت.. ماذا فعلت "المخابرات"؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 16 /11 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مار الياس – بيروت المواطن (ع. و.)، لإقدامه على الدخول إلى محل لبيع المجوهرات بطريقة احتيالية وسرقة كمية منها، وضُبط بحوزته كافة المسروقات، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

Advertisement