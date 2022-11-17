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لبنان

سرقة بآلاف الدولارات في بيروت.. ماذا فعلت "المخابرات"؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:41
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 16 /11 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مار الياس – بيروت المواطن (ع. و.)، لإقدامه على الدخول إلى محل لبيع المجوهرات بطريقة احتيالية وسرقة كمية منها، وضُبط بحوزته كافة المسروقات، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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