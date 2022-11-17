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استطاعت قوى المعارضة جمع اكثر من ٣٠ توقيعاً على البيان الذي اصدرته بعد اجتماع النواب الذي حصل الثلثاء، بالرغم من عدم حضور عدد كبير من النواب اذ اكتفى ١٩ نائبا بحضور الاجتماع الامر الذي يعطي دلالات بعدم الجدية او اقله عدم الانتماء العميق لهذا التكتل النيابي والسياسي الذي يتم تأسيسه.قوة الاجتماع انه حقق انتصارات جدية داخل الفريق السياسي الواحد،أي انه حقق انجازات عملية في اطار المنافسة الحاصلة بين الكتائب اللبنانية والنواب المستقلين من جهة والقوات اللبنانية من جهة اخرى، وهذا امر تعددت مؤشراته بشكل كبير من خلال التوجه العام للمجتمعين.اولاً :استطاع نواب المعارضة، من كتائب ومستقلين وتغييريين اظهار تميّزهم عن "القوات اللبنانية"، والعودة بشكل غير مباشر الى تكريس مقولة أنها جزء من المنظومة السياسية وان تحالفت بشكل او بآخر مع التغييريين او المستقلين او حتى الكتائب اللبنانية. باتت المعارضة الداعية للتغيير تتألف من عدد لا بأس به من النواب لكنها لا تضم كتلة القوات، اقله هذا ما تم تكريسه تجاه الرأي العام.ثانياً :استطاع المعارضون استقطاب النواب السنّة، او الغالبية منهم، وهذا الامر كان هدفاً قواتيا منذ انتهاء الانتخابات النيابية الاخيرة، لكن عدم نجاح القوات في استقطابهم، افاد تحالف الكتائب والمستقلين فتمكنوا من تسجيل هدف في مرمى معراب وتأسيس علاقة ايجابية مع نواب المستقبل او المقربين منه.ثالثاً :حقق المستقلون ومعهم الكتائب انجازاً جدياً في دمج كتلة التغيير، صاحبة "الصيت الثوري" الوحيد في المجلس النيابي مع كتلهم النيابية وهذا يعني ان كتلة المعارضة باتت هي كتلة الثورة والتغيير معاً وجميع هؤلاء بات لديهم شرعية العمل ضد المنظومة الحاكمة من وجهة نظر قواعدهم الشعبية.لكن فشل التجمع لم يكن فقط في غياب الحماسة النيابية، بل لكونه لم يستطع تسجيل اهداف سياسية خارج الفريق السياسي المعادي لحزب الله، فبالرغم من استقطاب النواب السنّة، الا انه لم يستطع الاتفاق معهم على فكرة رفض تشريع الضرورة، فكيف يمكن قطع الطريق على "قوى الثامن من اذار" ومنعها من استقطاب بعض النواب السنّة لدعم مرشح رئاسي ما؟لم يتم بعد فرز التكتلات السياسية والنيابية بشكل حاسم، ولا تزال عملية الاستقطاب الحاصلة بين الفرقاء تسير على قدم وساق، لكن الاكيد ان الخطوات التي تقوم بها المعارضة تحقق لها مكتسبات سياسية، بغض النظر على حساب من، وقد لا تظهر الا بعد فترة من الزمن..