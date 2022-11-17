إليكم الرقم.. هكذا قد يُصبح سعر "السيرفيس" في لبنان

أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن تعرفة "السيرفيس" تصدر بقرار من وزير الاشغال بناء لدراسة من الوزارة وبالتشاور مع النقابات، معتبراً أنه "لا حسيب ولا رقيب على ما يقوم به السائق العمومي من ناحية تعرفة السرفيس".

Advertisement

وفي حديث ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر "صوت لبنان 100.5"، اعتبر طليس أن "المعركة الاساسية هي الذهاب الى الحكومة للعمل على ايجاد حل لقطاع النقل"، مؤكداً أن "السائق العمومي مضمون كغيره من الموظفين، وقال: "لو التزمت الحكومة بالاتفاق لكنا بغنى عن الذي يحصل في موضوع التعرفة، ولتكن معركتنا بإتجاه الضغط على الحكومة والمسؤولين لتطبيق الاتفاق".



من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين مروان فياض أن "قرار رفع تعرفة السرفيس جاء بناءً على الواقع المرير الذي يعيشه السائق العمومي، ولأن من حقه العيش بكرامة".



أضاف: "تحمّلنا الكثير من وعود كاذبة، والحكومة اخلت بالاتفاق الذي ابرمناه معها، لذلك نحن مصرّون على مواصلة العمل بزيادة التعرفة الى الـ 80 الفاً".