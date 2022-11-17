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لبنان

عملية نوعية لقوى الأمن... القاء القبض على أخطر تجار المخدرات

Lebanon 24
17-11-2022 | 03:19
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 أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه وبنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد أماكن تواجد المتورطين بها من تجار ومروجين والعمل على توقيفهم.
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 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هوية أحد أخطر تجّار ومروّجي المخدرات ومكان تواجده، ويدعى:

م. ك. (مواليد عام 1992، لبناني)
وهو مطلوب بموجب /12/ ملاحقة قضائية بجرائم مخدرات وتخريب، وهو من الاشخاص الخطرين، ومسلح بصورة مستمرة.

 أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته تمهيدًا لتوقيفه.

بتاریخ 1-11-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية خاطفة في محلة مفرق بشامون نتج عنها توقيفه.

 بتفتيشه، ضبط بحوزته مسدس حربي، و/3/ مماشط، و/53/ طلقة صالحة للاستعمال، وحبوب مخدرة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتجارة وترويج المخدرات ضمن مناطق خلدة والشويفات والضاحية، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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