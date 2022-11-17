في هذه الأثناء.. هذا ما تشهدهُ الإتصالات في محيط مجلس النوّاب

لوحظ أنّ محيط مجلس النواب في بيروت يشهد تشويشاً على الإتصالات، وقد شكا من هذا الأمرُ بعض الصحفيين المتواجدين هناك، تزامناً مع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والتي ستُعقد بعد قليل، عند السّاعة 11 صباحاً.

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وتبيّن أن بعض الاتصالات قد انقطعت في محيط ساحة النجمة، فيما واجه بعض الأشخاص صعوبةً في التقاط شبكات الانترنت.