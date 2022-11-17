المنخفض الجوي في لبنان الى انحسار.. اليكم التفاصيل

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار حتى مساء يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.



معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتخف حدة الأمطار خلال الليل. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية و الداخلية، وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2400 متر، تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر.- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار حتى مساء يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتخف حدة الأمطار خلال الليل.



الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية و الداخلية، وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2400 متر، تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر. الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية و الداخلية، وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2400 متر، تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر.