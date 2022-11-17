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لبنان

المنخفض الجوي في لبنان الى انحسار.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-11-2022 | 03:41
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية و الداخلية، وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2400 متر، تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار حتى  مساء يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع  2200 متر، وتخف حدة الأمطار خلال الليل.

الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية و الداخلية، وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2400 متر، تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر.

السبت:  صاف اجمالا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية.

الأحد:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة جنوب البلاد .

-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية:  جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و80 % .

- حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

- الضغط الجوي:  761 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,11   

- ساعة غروب الشمس:  16،34
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