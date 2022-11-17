انطلاق الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب

انطلقت عند السّاعة الـ11 صباحاً، الجلسة السّادسة لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة في مجلس النواب، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وحضر داخل القاعة العامّة 112 نائباً، فيما غاب عن الجلسة بعذر النواب السادة: إبراهيم كنعان - إدغار طرابلسي - عبد الكريم كبارة - أديب عبد المسيح - علي عسيران.