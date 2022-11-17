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لبنان

عملية الفرز انتهت... هكذا توزعت أصوات النواب

Lebanon 24
17-11-2022 | 04:47
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انتهت الجولة الاولى من الجلسة الانتخابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد فرز اصوات النواب، اتت النتيجة كالاتي:
 
 
سليمان فرنجيه:1
 
ميشال معوض:43
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ورقة بيضاء:46
 
عصام خليفة:7
لبنان الجديد:9
 
أوراق ملغاة:2
 
ميشال ضاهر:1
 
زياد بارود:3
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