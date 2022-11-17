عملية الفرز انتهت... هكذا توزعت أصوات النواب

انتهت الجولة الاولى من الجلسة الانتخابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد فرز اصوات النواب، اتت النتيجة كالاتي:

سليمان فرنجيه:1

ميشال معوض:43

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ورقة بيضاء:46

عصام خليفة:7

لبنان الجديد:9

أوراق ملغاة:2

ميشال ضاهر:1

زياد بارود:3