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لبنان

لمن صوّت اليوم الياس بو صعب؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:04
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رأى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ "أهمية ما حصل اليوم أنه كانت هناك ورقة للزميل ميشال ضاهر ولم تُلغَ رغم أنّه كاثوليكي"، وأضاف: "اليوم بقيت على موقفي في التصويت لزياد بارود".

وقال بو صعب بعد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية: "أنا على تواصل دائم مع الجميع ولا فكرة لديّ حول زيارة باسيل إلى فرنسا".
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