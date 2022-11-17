لمن صوّت اليوم الياس بو صعب؟

رأى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ "أهمية ما حصل اليوم أنه كانت هناك ورقة للزميل ميشال ضاهر ولم تُلغَ رغم أنّه كاثوليكي"، وأضاف: "اليوم بقيت على موقفي في التصويت لزياد بارود".



وقال بو صعب بعد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية: "أنا على تواصل دائم مع الجميع ولا فكرة لديّ حول زيارة باسيل إلى فرنسا".

Advertisement