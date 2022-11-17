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لبنان

نائب صوّت بورقة مكتوب عليها "بدها عصا"... من هو؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:06
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عُلم أنّ النائب جميل السيّد قام بالتصويت خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة، بورقة مكتوب عليها "بدها عصا".
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