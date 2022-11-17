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لبنان

"بانتظار نزول الوحي"... نائب سيقترح على برّي هذا الأمر!

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:18
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قال النائب أشرف ريفي لـ"الجديد" "سأقترح في الجلسة المقبلة على رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليق الجلسات حتى 15 شباط بانتظار نزول الوحي".
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