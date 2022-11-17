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لبنان

أول مفاجأة في جلسة انتخاب الرئيس اليوم.. ما هي؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:03
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للمرّة الأولى في كل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية التي انطلقت في أيلول الماضي، حصل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية خلال جلسة اليوم، على أول صوتٍ له. 
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كذلك، كان لافتاً تصويت أحد النواب بورقة كُتب عليها: "دستور جديد للبنان جديد"، فيما صوّت أحد النواب بورقةٍ كتب عليها: "فالج لا تعالج".

كذلك، فقد تبيّن أن النائب جميل السيد هو الذي صوّت بورقةٍ كُتب عليها "فالج ما تعالج بدها عصا". 

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