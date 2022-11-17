أول مفاجأة في جلسة انتخاب الرئيس اليوم.. ما هي؟

للمرّة الأولى في كل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية التي انطلقت في أيلول الماضي، حصل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية خلال جلسة اليوم ، على أول صوتٍ له.

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كذلك، كان لافتاً تصويت أحد النواب بورقة كُتب عليها: "دستور جديد للبنان جديد"، فيما صوّت أحد النواب بورقةٍ كتب عليها: "فالج لا تعالج".



كذلك، فقد تبيّن أن النائب جميل السيد هو الذي صوّت بورقةٍ كُتب عليها "فالج ما تعالج بدها عصا".

