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لبنان

كيف علّق معوّض على تراجع "أصواته"؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:38
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أشار النائب ميشال معوض، عقب انتهاء الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، الى ان "التراجع في الأصوات المؤيدة له ناتج عن تدخلات حصلت بالأمس مع مجموعة من النواب المستقلين"، مؤكداً أننا "سنعالج هذه الوقائع انطلاقاً من المعطيات".
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وأوضح معوّض في تصريح له من مجلس النواب، أننا "وصلنا الى اتفاق مبدئي بحاجة الى ترجمة سياسية مع نواب التغيير والمعركة اليوم بين محاولة جدية للبننة الاستحقاق وبين محاولة لانتظار التسويات الخارجية فالبعض ينتظر كلمة السر".


هذا وأكد معوض استمراره بخوض المعركة، لافتاً الى ان "عنوانها واضح بين محاولة جدية أخوضها للبننة الاستحقاق وبين من ينتظر القرار الخارجي".
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