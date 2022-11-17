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لبنان

أطلق النار عليه ومن ثمّ طعنه... إليكم تفاصيل إشكال سير الضنية

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي بين المدعو "م.ق" وكل من "ش.ج" و"ط.ج" في بلدة سير الضنية.
وفي التفاصيل، أقدم "ش.ج" على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه "م.ق"، وأصابه في قدمه، ومن ثمّ طعنه بسكين في بطنه، وفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.
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وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان، وتعمل على ملاحقة مفتعلي الإشكال لتوقيفهم.
 
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