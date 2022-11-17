لمن يرغب في اصدار معاملات "الاحوال الشخصية".. اليكم هذا البيان

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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:في إطار الإجراءات والتدابير المتخذة في هذه المديرية العامة لتبسيط معاملات المواطنين وإنجازها دون أي تأخير وضمن المهل القانونية، فقد أصدرت هذه المديرية العامة تعميمين يتعلقان بما يلي:1- الطلب إلى دائرة نفوس بيروت وأقلام النفوس في المحافظات قبول كافة وثائق الولادة المُنظمة من قبل مختار محل قيد الوالد وتنفيذها مباشرة أو من قبل مختار البلدة أو المدينة حيث تتم الولادة فيها وايداعها قلم النفوس الذي يقع نطاقها المكاني اليه من أجل إحالتها وفقاً للأصول إلى قلم النفوس مكان القيد لتنفيذها وذلك بعد التثبّت من تصريحات الأهل بإفادة طبيب أو قابلة مُنتسبة إلى نقابة القابلات القانونية.2- الطلب إلى كافة رؤساء الدوائر في المحافظات وأقلام النفوس التابعة لها، إعطاء كافة معاملات اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية الموجودة لديهم (ولادة ، زواج، وفاة ...) المجرى الإداري وايلائها الأهمية اللازمة، لا سيّما وثائق الزواج لجهة إتمام مهمة المطابقة بدقة فور استلامها وإرسالها إلى قلم النفوس أو الدائرة المعنيّة بالتنفيذ.