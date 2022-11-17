"بهمسٍ وضحكة": كلمة قالها بري لبو صعب.. فما هي؟ (فيديو)

أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم الخميس، استخدام عبارة "مادة إجريها من الشباك" والتي سبق له أن قالها خلال الجلسة الماضية.

وبحسب فيديو جرى تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن استخدام بري لتلك العبارة، اليوم، جاء خلال مداخلة للنائب فراس حمدان داخل مجلس النواب بشأن "نصاب الجلسات".

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واللافت هو أن بري لم يقل تلك العبارة علناً مثلما فعل الأسبوع الماضي أثناء حديثه مع النائب سامي الجميل، بل قالها لحظة مخاطبته نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على "انفراد ومن خلال الهمس"، إلا أنّ المايكروفون التقط الصوت.