سماع دوي إنفجار قنبلة في طرابلس... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين ألقوا قنبلة في ملعب الجهاد - التبانة، وقد سُمع دوي إنفجارها في أرجاء مدينة طرابلس.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إلقاء قنبلة أيضاً يوم أمس في المحلة المذكورة، من دون تسجيل إصابات.