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لبنان

سماع دوي إنفجار قنبلة في طرابلس... ما القصة؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 06:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين ألقوا قنبلة في ملعب الجهاد - التبانة، وقد سُمع دوي إنفجارها في أرجاء مدينة طرابلس.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إلقاء قنبلة أيضاً يوم أمس في المحلة المذكورة، من دون تسجيل إصابات.
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التبانة

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