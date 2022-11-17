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لبنان

نقابة مخرجي الصحافة تدين استدعاء غسان ريفي للتحقيق

Lebanon 24
17-11-2022 | 06:22
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أعلنت "نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك" في بيان، أنه "في اطار دفاعها عن الحريات العامة، وخصوصا حرية الرأي والتعبير، وبعد وصول وضع الحريات الاعلامية في لبنان الى مستويات متدنية حسب التصنيف الدولي للحريات، تستنكر النقابة اشد الاستنكار إستدعاء نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية الزميل غسان ريفي الى التحقيق أمام دائرة التحري في طرابلس بدعوى قدمت بناء على مقال نشرته صحيفة "سفير الشمال".
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واعتبرت النقابة ان "هذا الاستدعاء هو إستدعاء غير قانوني كون محكمة المطبوعات هي الجهة الصالحة والوحيدة المخولة بإستدعاء ومحاكمة الاعلاميين"، وأكدت انها "تقف بحزم شديد الى جانب نقابة المحررين، وتعتبر أن إستدعاء ريفي يمثل انتهاكا صارخا للحريات الاعلامية لا سيما حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور اللبناني، كان لبنان خلالها موئلا ورائدا للحريات في هذا الشرق".


هذا وشددت النقابة على "ضرورة احترام الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير".




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