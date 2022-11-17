تحضيرات لإطلاق مشروع بئر ومحطة ضخ في هذه البلدة

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أصدرت مؤسسة مياه البقاع بياناً، أشارت فيه الى "انه تنفيذا لاتفاقية التعاون لإطلاق مشاريع مائية في محافظات البقاع والجنوب والنبطية، والموقعة بين مؤسسة مياه البقاع وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار "برنامج التنمية المحلية على امتداد حوض نهر الليطاني"، أنجزت مؤسسة مياه البقاع كل التحضيرات لاطلاق سلسلة مشاريع أهمها مشروع "حفر وتجهيز بئر في تمنين الفوقا ووصله بخزان محلي لتزويد بلدتي تمنين التحتا وتمنين الفوقا بمياه الشفة".وتابع ان "هذا المشروع الذي يشمل حفر وتجهيز بئر ارتوازي ومحطة ضخ ومد أنابيب جر لوصلها بالخزان الذي يغذي البلدتين ، ويؤمن مصدر مياه إضافي ، هو حصرا ثمرة التعاون بين مؤسسة مياه البقاع والجهات المانحة واتحاد بلديات غربي بعلبك وبلدية تمنين الفوقا المنتخبة من الأهالي لتمثيلهم ورعاية مصالحهم وتوفير الخدمات لهم، والتي ساهمت في توفير التسهيلات اللازمة كافة لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وزيادة كميات المياه المتوافرة للمواطنين".