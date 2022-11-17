بطولة بيروت الدولية للشطرنج... من حلّ في الصدارة؟

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بفارق نصف نقطة، تصدّر الأستاذ الدولي الكبير الإيراني شاهين لورباريزنغينيه ترتيب النسخة الحادية عشرة من بطولة بيروت الدولية المفتوحة للشطرنج البالغة جوائزها النقدية 6 آلاف دولار، والتي ينظمها نادي رابطة قدامى فرير نوتردام في فرن الشباك، بإشراف الاتحاد اللبناني للعبة.وتحظى البطولة بدعم من الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي، ويشارك فيهر أكثر من 100 لاعبة ولاعب من 15 جنسية، يتقدمهم 11 أستاذة وأستاذا دوليا كبيرا.وتختتم السبت 19 الجاري، بمراسم تتويج البطلات والأبطال وتكريم الرئيس السابق للرابطة المهندس أنطوان بو شديد (2012 – 2020).ووصل الأربعاء الى بيروت الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للشطرنج رجائي السوسي، وافتتح بمعية رئيس الاتحاد اللبناني خالد بديع ومدير البطولة الياس خيرالله، الجولة السادسة التي واصل فيها لوربازيزنغينيه إنتصاراته، وفاز على الأستاذ الاتحادي السوري مالك قنيحلي، لينفرد بالصدارة بعد المحاشرة الضاغطة التي ميزت غالبية الجولات السابقة.وكان قنيحلي فاز على الأستاذ الدولي الكبير المصري هشام عبد الرحمن. ويتقدم الأستاذ الإيراني على نظيره الأذربيجاني عازر ميرزوييف (5،5 نقاط)الفائز على الأستاذ الدولي الكبير التونسي أمير زعيبي (4،5).ومن البارز في الجولات السابقة، تعادل اللبناني جورجيو كالوست مع الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي أنطوني كوستن (4،5 نقاط).ويملك خمسة متبارين 5 نقاط وهم: الأستاذان الدوليان الكبيران البلغاري مومشيل ميكولوف وايغور ايفيموف (موناكو)، إضافة إلى قنيحلي وعبد الرحمن والأستاذ الاتحادي اللبناني فيصل خيرالله (أول اللبنانيين في الترتيب العام الموقت). وبين الذين يبلغ رصيدهم 4،5 نقاط، اللبنانيان جو أسعد وأديب أرقدان.وشهدت الجولة السادسة فوز خيرالله على بطل لبنان الأستاذ الاتحادي عمرو الجاويش، وأسعد على الأستاذة الدولية الليتوانية سالوميغا زكسايت، وأرقدان على الستاذ الاتحادي السوري أرام الشيخ آدم.