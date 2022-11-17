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لبنان

نائب يكشف موقف "اللقاء الديمقراطي" من النصاب

Lebanon 24
17-11-2022 | 06:36
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عبّر أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عن موقف الكتلة من موضوع الجدل الذي حصل اليوم في الجلسة حول النصاب، وقال: "المادة الدستورية قد تكون ملتبسة ومن حق الزملاء طرح التساؤلات، إلا أنَّ الوقت لا يتسع كما والظرف غير ملائم لتفسير الدستور وخصوصا أن تفسيره قد يقودنا إلى إجراء بعض التعديلات وهذا أمر له حسابات أخرى".
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وأضاف: "انطلاقا من ذلك، فإن الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعرفا كل الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس حتى اليوم تقوم على قاعدة الثلثين، لهذا السبب نعبر عن موقفنا كلقاء ديموقراطي بضرورة الانتخاب مع الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورة الأولى والثانية، كما ندعو باقي الكتل في المجلس لعدم تعطيل الجلسات بتطيير النصاب". 
 
كما اعتبر أبو الحسن ان "على الجميع البقاء في الجلسة لكي نسير قدما نحو انتخاب رئيس للجمهورية مع الحفاظ على نصاب الثلثين". 
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