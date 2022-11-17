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لبنان

إطلاق نار ودوريات للجيش... هل عادت الإشتباكات العائليّة في مشغرة؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 06:44
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أفاد مصدر محلي في مشغرة عن سماع طلقين ناريين في البلدة، من دون تسجيل إصابات.
ولفت المصدر الى أن الجيش يُسيّر دوريات في البلدة حفاظاً على الأمن والإستقرار، ولا صحة لما يجري تداوله عن تجدد الاشتباكات العائلية.
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