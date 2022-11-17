إطلاق نار ودوريات للجيش... هل عادت الإشتباكات العائليّة في مشغرة؟

أفاد مصدر محلي في مشغرة عن سماع طلقين ناريين في البلدة، من دون تسجيل إصابات.

ولفت المصدر الى أن الجيش يُسيّر دوريات في البلدة حفاظاً على الأمن والإستقرار، ولا صحة لما يجري تداوله عن تجدد الاشتباكات العائلية.