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لبنان

الراعي عرض التطورات مع زوّاره

Lebanon 24
17-11-2022 | 06:51
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، القنصل العام لجمهورية مالاوي الدكتور انطوان عقيقي، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة ولا سيما الفراغ الرئاسي والأوضاع الإقتصادية المتردية".
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بعد اللقاء، تمنّى عقيقي "ألا تطول فترة الشغور الرئاسي لانه ينعكس سلبا على لبنان والبنانيين في مختلف الصعد"،  ودعا المسؤولين الى "الابتعاد عن المصالح الشخصية والنواب الى تحكيم ضميرهم  وانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن، لينتظم عمل المؤسسات ويستعيد لبنان ثقته في المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي انطلاق عجلة الدورة الاقتصادية بحيث تعود الحياة تدريجيا الى هذا البلد العزيز على قلوبنا وتنعكس الأمور ايجابا على اللبنانيين".


ثم، استقبل الراعي رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والاعلام العميد الدكتور علي عواد، الذي اشار الى ان "الزيارة كانت لتأكيد اهمية فكر الاعتدال وميثاقه في بناء الدولة ومدى ترجمة وانعكاس ذلك على الاستحقاق الرئاسي، واهميته في إستعادة بناء مؤسسات الدولة"، مشددا على "ضرورة ان يعمل الرئيس المقبل من خلال فكر الاعتدال الوطني وثقافة الحوار من اجل بناء الوطن ووقف تحلل الكيان اللبناني".


ومن زوّار بكركي ايضاً، لجنة وقف القديسة رفقا - حملايا برئاسة كاهن الرعية المونسينيور غابي مطر.

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