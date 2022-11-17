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لبنان

"كبسة" لأمن الدولة على محطات النبطية

Lebanon 24
17-11-2022 | 07:04
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جالت دوريات من المديرية الاقليمية لأمن الدولة في النبطية برفقة مراقب من وزارة الاقتصاد والتجارة في محطات المحروقات والمحال التجارية في المدينة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها والاحتكار ومراقبة الأوضاع، حفاظا على المصلحة العامة".
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