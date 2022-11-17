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لبنان

إنتخابات نقابة "موظفي الضمان" في طرابلس وعكار... إليكم نتائجها

Lebanon 24
17-11-2022 | 07:08
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حصلت اليوم انتخابات في مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس لنقابة موظفي الضمان الاجتماعي، تحت إشراف مندوبين من وزارة العمل، بالتزامن مع الانتخابات النقابية في كل مراكز لبنان. وانضم الى مركز طرابلس الموظفون في عكار.
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على هامش الانتخابات، طالب رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد بـ"الضغط على المستشفيات من اجل مرضى غسيل الكلى لتطبيق القرار الذي يقضي بعدم دفع المريض اي مبلغ في حين ان بعض المستشفيات يتقاضى مبالغ تتراوح بين مليون ومليون وخمسمئة".


كما طالب المدير العام محمد كركي بـ"تعويض عائلي يتناسب مع واقع الحال المالي  والتقديمات العائليه المرافقة  وخصوصا للسائقين والعمال".

 
وبعد الاقتراع، أعلن مندوبو وزارة العمل نتائج طرابلس وعكار، ففاز شفيق صقر وعباس يونس وعباس شيت ووليد زوين وجوزفين حنين وحسن حوماني وروعة دندشي ويوسف أيوب والآن زوين وروبير عطالله وأكرم صعب و جمال دغمان.
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