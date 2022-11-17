في النبطية.. سقط من مبنى قيد الإنشاء

أصيب شخص من التابعية السورية بكسور، جرّاء سقوطه من مبنى قيد الإنشاء، كان يعمل فيه في بلدة النبطية الفوقا، وفقاً لـ"الوطنية للإعلام".





وعمل فريق إسعاف تابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي- مركز النبطية الفوقا التطوعي وفريق من الصليب الأحمر اللبناني على إسعافه، وتم نقله من قبل المركز إلى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي.

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