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لبنان

في النبطية.. سقط من مبنى قيد الإنشاء

Lebanon 24
17-11-2022 | 07:14
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أصيب شخص من التابعية السورية بكسور، جرّاء سقوطه من مبنى قيد الإنشاء، كان يعمل فيه في بلدة النبطية الفوقا، وفقاً لـ"الوطنية للإعلام". 


وعمل فريق إسعاف تابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي- مركز النبطية الفوقا التطوعي وفريق من الصليب الأحمر اللبناني على إسعافه، وتم نقله من قبل المركز إلى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي.
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