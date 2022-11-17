الخطيب بحث مع سفير سلطنة عمان في تعزيز العلاقات

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إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم، في مقر المجلس سفير سلطنة عمان الجديد، الدكتور احمد بن محمد السعيدي ونائبه السيد سعيد الحسيني، وتم البحث في تعزيز العلاقات الأخوية وتوثيق عرى التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.وفي السياق، تمنى الشيخ الخطيب للسفير السعيدي النجاح والتوفيق في مهامه، منوها بدور سلطنة عمان في "الوقوف الى جانب لبنان وشعبه، واحتضانها لابناء الجالية اللبنانية الذين يعتبرونها وطنهم الثاني لما يلقونه من حسن تعاون وتعامل من إخوانهم واهلهم".كما أشاد الخطيب بـ"السياسة الحكيمة والرشيدة التي تنتهجها سلطنة عمان في تعزيز التضامن العربي والإسلامي وحل الخلافات والنزاعات بالحوار والتشاور بين قادة العرب والمسلمين".أيضاً، استقبل الخطيب وفد "الهيئة التأسيسية لتحديات الأسرة الأخلاقية" في لبنان وضم: الأب عبدو أبو كسم، الشيخ أمير رعد، الشيخ محمد حجازي، الشيخ ناجي عبد الخالق، خضر الأغا وسوزان شعيتو. وتم البحث في القضايا والشؤون الدينية والوطنية والمخاطر التي تواجه الاسرة والمجتمع.وأطلع الوفد الشيخ الخطيب على نشاطات الهيئة ومشاريعها المستقبلية والتحضيرات لعقد مؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه الاسرة في لبنان. وقد بارك "جهود الهيئة النابعة من الإحساس بالمسؤولية في تشخيص ومواجهة الخطر المتأتي من ضرب العائلة والاسرة في لبنان التي تلتزم القيم المشتركة بين الأديان"، مشددا على "ضرورة حماية وحدة المجتمع وحفظ العائلة اللبنانية وتحصينها بالقيم الأخلاقية والدينية في مواجهة الدعوات للشذوذ والانحراف عن قيمنا وعاداتنا والنظام العام للمجتمع".وأكد الخطيب "دور المرجعيات الدينية في حفظ وحدة المجتمع والوطن وتعزيز العلاقات بين اللبنانيين وصون القيم المشتركة التي تحول دون تعريض المجتمع اللبناني الى مخاطر التحلل الأخلاقي والتفكك الاسري، فالعلماء ورثة الأنبياء في ارشاد الناس وهدايتها وتهذيبها ورفد المجتمع بالقيم الأخلاقية التي تعزز مفهوم لبنان الرسالة، وطن العيش المشترك الواحد بين المكونات المتنوعة التي تجعل منه انموذجا فريدا في العالم".