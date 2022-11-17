طبيبة لبنانية تفوز بجائزة الملك سلمان للأبحاث العلمية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة، وكان للبنان حصة من هذه الجائزة، التي استحقتها الدكتورة سامية جوزيف خوري من مركز أبحاث التصلب اللويحي في لبنان، لإنشائها أول مركز متخصص في المنطقة العربية للتصلب اللويحي وفق منهجية التخصصات البينية.
تجدر الإشارة أن الجائزة جاءت مناصفة مع الدكتور إلينا قرقورينكو من جامعة بيل بالولايات المتحدة لتطويرها العديد من الإختبارات التشخيصية لذوي الإعاقة ومساهماتها العميقة المؤثرة في علم الجينات.
وهكذا يثبت لبنان جدارة وتميزاً مستمراً في الحقل العلمي، بما يليق بصورة هذا البلد وانجازات الاخصائيين التي تستحق التكريم.