السنيورة عرض الاوضاع مع الشاهين

إستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم، القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان عبدالله سليمان الشاهين.





وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب.





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