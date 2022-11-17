ميقاتي يقلد "المركز الاسلامي" وسام الارز الوطني تقديرا لدوره

قلّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "المركز الاسلامي" وسام الارز الوطني من رتبة ضابط، الذي كان قد منحه رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون للمركز.



وإستقبل الرئيس ميقاتي في السراي الحكومي اليوم وفدا من "المركز الإسلامي" ضم رئيس المحاكم الشرعية القاضي الشيخ محمد عساف، القاضي الشيخ وسيم فلاح، السفير هشام دمشقية، الدكتور محمد النفي الدكتور عبدالله الفحل والسادة: محمد سنو، رياض الصلح، غسان جبري، حسين مسالخي، أحمد كنيعو، غسان جبري، علي نور الدين عساف.

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وقال الرئيس في كلمة: "تقديرا للعمل الكبير الذي يقوم له المركز في كل المجالات وفي نشر ثقافة الاعتدال في الاسلام، اقترحت على فخامة الرئيس العماد ميشال ميشال عون منح "المركز الاسلامي"وسام الارز الوطني من رتبة ضابط. وباذن الله سيمضي المركز في عمله نحو الافضل".

ورد المهندس علي نور الدين عساف بكلمة جاء فيها: "واحد وستون عاما مرت على إنطلاقة المركز الإسلامي الحافلة بالعطاء المستمر في شتى المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والطبية والوطنية، وكان لهذه السنوات الأثر الطيب في التطور والرقي وظل المركز يعمل على نفس منهاج تعميم الخير والعلم والثقافة كما بدأه المؤسس الأول الشهيد الشيخ احمد عساف رحمه الله تعالى.

فالمركز الاسلامي في عائشة بكار مؤسسة عريقة، هذه المؤسسة التي نفتخر ونعتز بانتمائنا اليها تعلمنا منها حب الوطن واحترام المواطن وخدمة الفرد والمجتمع وتعزيز كرامته وأنسانيته، كما تعلمنا منها ونهلنا من منابعها حب عمل الخير والمحبة واغاثة الملهوف، وثمرات هذه الاعمال مرئية للجميع، ويوما بعد يوم يثبت لدينا ان النهج الذي رسموه لنا اسلافنا هو خارطة طريق نسير على هديها بكل حزم وثبات فنهجنا نهج العطاء والاعتدال والتسامح".

وأضاف: "دولة الرئيس نشكرك جزيل الشكر على تكريمنا بمنح المركز الإسلامي - عائشة بكار وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط بعد ان منحت المركز الإسلامي سابقاً صفة المنفعة العامة، فهذا الوسام هو ثمرة جهد وتفانٍ وعمل، وهو موجه لجميع رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية المتعاقبة للمركز الاسلامي الذين بتكاتفهم وتعاضدهم وايمانهم برسالة المركز أمنوا الركيزة الاساسية للتطور والنجاح، حيث زادت اختصاصاته وتوسع بنيانه .واسمحوا لنا دولة الرئيس ان نشكر سعادة أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية على جهوده الحثيثة ومتابعته الكريمة حتى إصدار مرسوم منح الوسام للمركز الإسلامي".

وختم: "شكرا لكم دولة الرئيس ونسأل الله تعالى لكم التوفيق والنجاح بمساعيكم وجهودكم التي تقومون بها لاجتياز الأزمة التي يمر بها وطننا الحبيب ونسجل دعمنا لمواقفكم، وسياسة الاعتدال التي تنتهجونها".